Vernissage de l’exposition Photographies au saut du lit avec Clara Bouveresse et Sophie Calle au Bleuet Place Saint Just Banon

Début : Samedi 2025-08-16 18:00:00

fin : 2025-08-16 20:00:00

2025-08-16

Cette exposition, invite à aborder la photographie à l’horizontale , en voyageant de lit en lit au gré des songes et des rencontres. Elle fait écho à la publication en 2023 de de Photographies au saut du lit dans la collection Photo Poche.

Place Saint Just Librairie Le Bleuet

Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 73 25 85 lebleuetbanon@orange.fr

English :

This exhibition invites us to approach photography « horizontally », as we travel from bed to bed, following our dreams and encounters. It echoes the publication in 2023 of « Photographies au saut du lit » in the Photo Poche collection.

German :

Diese Ausstellung lädt dazu ein, sich der Fotografie « horizontal » zu nähern, indem man von Bett zu Bett reist, je nach den Träumen und Begegnungen. Sie ist ein Echo auf die Veröffentlichung von « Photographies au saut du lit » in der Reihe Photo Poche im Jahr 2023.

Italiano :

Questa mostra ci invita ad avvicinarci alla fotografia in modo « orizzontale », viaggiando da un letto all’altro mentre sogniamo e incontriamo nuove persone. Fa eco alla pubblicazione nel 2023 di « Photographies au saut du lit » nella collezione Photo Poche.

Espanol :

Esta exposición nos invita a acercarnos a la fotografía « horizontalmente », viajando de cama en cama mientras soñamos y conocemos gente nueva. Se hace eco de la publicación en 2023 de « Photographies au saut du lit » en la colección Photo Poche.

