Vernissage de l’exposition photographique Bespincloud et rencontre avec l’artiste Musée du jouet Moirans-en-Montagne
Vernissage de l’exposition photographique Bespincloud et rencontre avec l’artiste Musée du jouet Moirans-en-Montagne vendredi 20 février 2026.
Vernissage de l’exposition photographique Bespincloud et rencontre avec l’artiste
Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : 9 – 9 – 11 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 10:30:00
fin : 2026-02-20 16:00:00
Date(s) :
2026-02-20
.
Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vernissage de l’exposition photographique Bespincloud et rencontre avec l’artiste
L’événement Vernissage de l’exposition photographique Bespincloud et rencontre avec l’artiste Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-01-20 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE