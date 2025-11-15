Vernissage de l’Exposition Porto Graphique Guy Bauza Place de l’Hôtel de ville Arudy

Vernissage de l’Exposition Porto Graphique Guy Bauza Place de l’Hôtel de ville Arudy samedi 15 novembre 2025.

Vernissage de l’Exposition Porto Graphique Guy Bauza

Place de l’Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Vernissage de l’exposition Port Gra&hique de Guy Bauza.

Après des années consacrées au son et à la radio, Guy Bauza se forme à la vidéo, travaille en indépendant, puis prend la tête de l’atelier vidéo de l’Ecole des Beaux-Arts de Nantes. Il revient à la photographie il y a une dizaine d’années, renouant avec l’image fixe regarder, cadrer, exposer, partager une vision sensible, souvent teintée d’humour. En mai 2018 à Porto, il vit une orgie visuelle une semaine à capter les couleurs et formes de cette ville lumineuse, enchantement touristique et terrain de jeu pour photographe. .

Place de l’Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 99 44

English : Vernissage de l’Exposition Porto Graphique Guy Bauza

German : Vernissage de l’Exposition Porto Graphique Guy Bauza

Italiano :

Espanol : Vernissage de l’Exposition Porto Graphique Guy Bauza

L’événement Vernissage de l’Exposition Porto Graphique Guy Bauza Arudy a été mis à jour le 2025-10-18 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées