VERNISSAGE DE L’EXPOSITION PRÉSENCES KOMIVI.I Sauvian

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION PRÉSENCES KOMIVI.I

17 Avenue Paul Vidal Sauvian Hérault

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

2026-04-10

La médiathèque accueille le vernissage de l’exposition Présences de l’artiste Komivi.I.

Artiste-peintre en résidence au Château Vargoz, slameur et passeur de pratiques créatives, Komivi.I développe une démarche à la croisée des arts visuels et de l’écriture.

L’exposition Présences réunit un ensemble de peintures, œuvres mixtes et recherches autour de l’écriture et de la matière, témoignant de l’évolution de son travail. À travers ces créations, l’artiste propose une exploration poétique de son univers et crée des espaces de dialogue entre les imaginaires et les récits. .

17 Avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72 mediatheque@ville-sauvian.com

English :

The media library hosts the opening of the exhibition Présences by the artist Komivi.I.

