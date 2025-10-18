Vernissage de l’exposition « Procréation d’une jeune architecture » Archipel Lyon

Vernissage de l’exposition « Procréation d’une jeune architecture » Samedi 18 octobre, 18h30 Archipel Métropole de Lyon

Cette exposition présente les Prix de la Jeune Architecture, décernés par la Ville de Lyon, qui récompensent les projets les plus aboutis. Souvent perçu comme un objet fini, le projet est ici envisagé autrement. Elle met en lumière le parcours : de la première étincelle jusqu’aux Prix de la Jeune Architecture, en passant par les mois de travail, de remises en question, de discussions, de ratures. Il ne s’agit pas d’un idéal sacré, mais d’un cheminement profondément humain. À travers les trois phases d’une procréation, l’exposition cherche à dévoiler une composante essentielle : l’humain derrière la création architecturale.

La procréation est un processus d’une durée de neuf mois. Elle se concrétise en trois phases : la conception, la gestation et l’accouchement. Tout comme le Projet de fin d’études – PFE. Le projet de fin d’études de l’école nationale supérieure d’architecture de Lyon a tout d’un enfantement. Il engage une part profondément personnelle : il représente un fragment de l’étudiant lui-même. Celui-ci le fait grandir, l’enrichit de références, d’idées nouvelles, le nourrit, le fait évoluer, jusqu’à son oral final.

Commissariat : Spank!

Archipel 21 place des Terreaux 69001 Lyon Lyon 69001 Terreaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

©Spank!