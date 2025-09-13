Vernissage de l’exposition « Projections » à la Galerie Espace Liberté Galerie Espace Liberté Crest

L’univers visuel de Jonathan AUDIN, sonorisé par Jon Haure-Placé, plasticien et artiste sonore. Des peintures intimes dans une tradition expressionniste, des dessins à la plume, graphiques et minutieux, jusqu’à l’électricité de sculptures psychédéliques.

Galerie Espace Liberté 5 Rue des Alpes Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 52 37 99 86 galerieespaceliberte@gmail.com

English :

The visual universe of Jonathan AUDIN, sounded by Jon Haure-Placé, visual and sound artist. From intimate paintings in the Expressionist tradition, to meticulous, graphic pen-and-ink drawings, to electric, psychedelic sculptures.

German :

Die visuelle Welt von Jonathan AUDIN, vertont von Jon Haure-Placé, einem bildenden Künstler und Klangkünstler. Intime Gemälde in expressionistischer Tradition, grafische und minutiöse Federzeichnungen, bis hin zur Elektrizität psychedelischer Skulpturen.

Italiano :

Il mondo visivo di Jonathan AUDIN, sonorizzato da Jon Haure-Placé, artista visivo e sonoro. Dai dipinti intimi della tradizione espressionista, ai minuziosi disegni grafici a penna e inchiostro, fino all’elettricità delle sculture psichedeliche.

Espanol :

El mundo visual de Jonathan AUDIN, sonorizado por Jon Haure-Placé, artista visual y sonoro. Desde pinturas intimistas de tradición expresionista, pasando por meticulosos y gráficos dibujos a pluma y tinta, hasta la electricidad de esculturas psicodélicas.

