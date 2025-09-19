Vernissage de l’exposition « Quitte ou Double » de Brice Dellsperger Troyes

Vernissage de l’exposition « Quitte ou Double » de Brice Dellsperger Troyes vendredi 19 septembre 2025.

Vernissage de l’exposition « Quitte ou Double » de Brice Dellsperger

Centre d’art contemporain / Passages Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 18:00:00

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Né à Cannes en 1972, Brice Dellsperger explore depuis 1995 les codes du cinéma à travers sa série protocolaire Body Double, dans laquelle il reproduit plan par plan des scènes courtes de films emblématiques, empruntées à des réalisateurs tels que Brian De Palma, David Lynch, Paul Verhoeven ou Gus Van Sant.



En rejouant ces scènes, l’artiste interroge les normes de représentation imposées par le cinéma hollywoodien, d’auteur, ou plus expérimental, et nous plonge dans une étrangeté quasi surréaliste, où la logique du scénario s’efface au profit d’un jeu troublant de doubles qui se superposent.



>> Exposition du 20 septembre au 13 décembre 2025

>> Vernissage le 19 septembre 2025 à partir de 18h00



Au programme de ce vernissage

18h00 Découverte de l’exposition et discours officiels

20h30 Concert de Madmoizel dans le jardin suivi d’une soirée dansante sur des titres sélectionnés par l’artiste



Restauration sur place. .

Centre d’art contemporain / Passages Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 27 accueil@cac-passages.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vernissage de l’exposition « Quitte ou Double » de Brice Dellsperger Troyes a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne