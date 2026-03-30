VERNISSAGE DE L’EXPOSITION RECYCL’ART DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION DU MONDE SANS FIN ORGANISÉE PAR L’UDFRA34

58 Avenue de Montpellier Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Le Monde sans fin est une exposition issue de la bande dessinée éponyme (de Blain et Jancovici) qui aborde de manière accessible, pédagogique et sensible les grandes questions liées à l’énergie, au climat et aux choix de société.

Le Monde sans fin est une exposition issue de la bande dessinée éponyme (de Blain et Jancovici) qui aborde de manière accessible, pédagogique et sensible les grandes questions liées à l’énergie, au climat et aux choix de société. Elle est, grâce à l’UDFRA34, en itinérance dans l’Hérault et du 07 au 10/04 à Saint André. En parallèle de cette exposition, La Sauce propose d’exposer quelques œuvres du sculpteur mécanique Hugues Pétérelle ainsi que les créations réalisées lors de l’atelier Recycl’art qu’il a animé pour La Sauce dans le cadre de l’Ecofestiv’ organisé samedi 18/04 à St André. .

58 Avenue de Montpellier Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 6 44 38 70 21 lasaucestandre@gmail.com

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English :

Le Monde sans fin is an exhibition based on the eponymous comic strip (by Blain and Jancovici), which tackles the major issues of energy, climate and social choices in an accessible, educational and sensitive way.

L’événement VERNISSAGE DE L’EXPOSITION RECYCL’ART DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION DU MONDE SANS FIN ORGANISÉE PAR L’UDFRA34 Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT