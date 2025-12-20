Vernissage de l’exposition Refuge.s, Médiathèque L’Atelier Plouescat

Vernissage de l’exposition Refuge.s

Médiathèque L’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Début : 2026-01-09 18:00:00

fin : 2026-01-09

2026-01-09

Tout public, entrée libre

Venez passer un moment convivial en découvrant l’exposition en compagnie de l’artiste Géraldine Guérin. .

Médiathèque L’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81

