VERNISSAGE DE L’EXPOSITION REGARDER LE SILENCE PAR DANIELLE DE GUILHEM CHEZ ARABESQUE Arabesque Centre d’Art Maison bleue Saint-Cyprien

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION REGARDER LE SILENCE PAR DANIELLE DE GUILHEM CHEZ ARABESQUE

Arabesque Centre d'Art Maison bleue 5 rue Jules Romains Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-30 18:00:00

fin : 2025-12-30

2025-12-30

Mardi 30 décembre à 18h > Vernissage de l’exposition Regarder le silence par Danielle de Guilhem chez Arabesque.

Exposition visible jusqu’au 3 janvier de 10h à 12h et de 17h à 19h.

Tout public.

Entrée libre.

Contact 06 47 92 61 32 arabesque…

.

+33 6 47 92 61 32

English :

Tuesday December 30, 6pm > Opening of the exhibition Regarder le silence by Danielle de Guilhem at Arabesque.

On view until January 3, 10am to 12pm and 5pm to 7pm.

Open to all.

Free admission.

Contact 06 47 92 61 32 arabesque…

German :

Dienstag, 30. Dezember um 18 Uhr > Vernissage der Ausstellung Regarder le silence von Danielle de Guilhem bei Arabesque.

Die Ausstellung ist bis zum 3. Januar von 10 bis 12 Uhr und von 17 bis 19 Uhr zu sehen.

Für jedes Publikum zugänglich.

Freier Eintritt.

Kontakt: 06 47 92 61 32 arabesque…

Italiano :

Martedì 30 dicembre alle 18.00 > Inaugurazione della mostra Regarder le silence di Danielle de Guilhem presso Arabesque.

Visitabile fino al 3 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

Aperta a tutti.

Ingresso libero.

Contatto: 06 47 92 61 32 arabesque…

Espanol :

Martes 30 de diciembre a las 18.00 h > Inauguración de la exposición Regarder le silence de Danielle de Guilhem en Arabesque.

Hasta el 3 de enero de 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

Abierto a todos.

Entrada gratuita.

Contacto: 06 47 92 61 32 arabesque…

