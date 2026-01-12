Vernissage de l’exposition Regards soignants d’Alain Coiffic

Salle des expositions Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-02-02

Vernissage à 18h.

Tout public Gratuit.

Renseignements au 06 77 98 20 52 ou par mail à acoiffic@gmail.com.

Lieu 13/15 avenue de Bordeaux. .

Salle des expositions Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 98 20 52 acoiffic@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vernissage de l’exposition Regards soignants d’Alain Coiffic

L’événement Vernissage de l’exposition Regards soignants d’Alain Coiffic Arès a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme d’Arès