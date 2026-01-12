Vernissage de l’exposition Regards soignants d’Alain Coiffic Arès
Vernissage de l’exposition Regards soignants d’Alain Coiffic Arès lundi 2 février 2026.
Vernissage de l’exposition Regards soignants d’Alain Coiffic
Salle des expositions Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-02
fin : 2026-02-09
Date(s) :
2026-02-02
Vernissage à 18h.
Tout public Gratuit.
Renseignements au 06 77 98 20 52 ou par mail à acoiffic@gmail.com.
Lieu 13/15 avenue de Bordeaux. .
Salle des expositions Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 98 20 52 acoiffic@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vernissage de l’exposition Regards soignants d’Alain Coiffic
L’événement Vernissage de l’exposition Regards soignants d’Alain Coiffic Arès a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme d’Arès