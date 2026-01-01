VERNISSAGE DE L’EXPOSITION RENDEZ-VOUS EN ANTARCTIQUE RUE ARMAND LATOUR Aspet

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION RENDEZ-VOUS EN ANTARCTIQUE

RUE ARMAND LATOUR MAISON DES TROIS VALLEES Aspet Haute-Garonne

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

L’Office de Tourisme vous invite au vernissage de l’exposition Rendez-vous en Antarctique !

En présence d’Armand Patoir, Photographe & Camille Bréant, Docteure en climatologie et glaciologie. .

RUE ARMAND LATOUR MAISON DES TROIS VALLEES Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39 contact@opyrenees.fr

English :

The Tourist Office invites you to the opening of the Rendez-vous en Antarctique exhibition!

