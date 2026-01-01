VERNISSAGE DE L’EXPOSITION RENDEZ-VOUS EN ANTARCTIQUE RUE ARMAND LATOUR Aspet
RUE ARMAND LATOUR MAISON DES TROIS VALLEES Aspet Haute-Garonne
2026-01-30 18:00:00
2026-01-30
L'Office de Tourisme vous invite au vernissage de l'exposition Rendez-vous en Antarctique !
En présence d'Armand Patoir, Photographe & Camille Bréant, Docteure en climatologie et glaciologie.
English :
The Tourist Office invites you to the opening of the Rendez-vous en Antarctique exhibition!
