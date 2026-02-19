Vernissage de l’exposition Roger Edgar Gillet La grande dérision Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh Saint-Rémy-de-Provence

Vernissage de l’exposition Roger Edgar Gillet La grande dérision

Samedi 7 mars 2026 à partir de 11h. Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh 8 rue Estrine Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-07 11:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Participez au vernissage de l’exposition La grande dérision de Roger Edgar Gillet le samedi 7 mars à 11h au musée Estrine à Saint-Rémy-de-Provence !

Exposition en co-production avec le musée des Beaux-Arts de Rennes.

Exposition en co-production avec le musée des Beaux-Arts de Rennes. .

Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh 8 rue Estrine Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 34 72 contact@musee-estrine.fr

Join us for the opening of Roger Edgar Gillet’s exhibition ‘La grande dérision’ on Saturday 7 March at 11am at the Estrine Museum in Saint-Rémy-de-Provence!

