Vernissage de l’exposition « Scène de vie en Puisaye-Forterre » Musée d’art et d’histoire de Puisaye Villiers-Saint-Benoît samedi 13 septembre 2025.
Musée d’art et d’histoire de Puisaye 5 Rue Paul Huillard Villiers-Saint-Benoît Yonne
Début : 2025-09-13 17:00:00
fin : 2025-09-13
Vernissage de l’exposition « Scène de vie en Puisaye-Forterre » de photographies du Photo Club Auxerrois . .
Musée d’art et d’histoire de Puisaye 5 Rue Paul Huillard Villiers-Saint-Benoît 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 73 05 mah.villierssaintbenoit@orange.fr
