Vernissage de l’exposition « Scène de vie en Puisaye-Forterre » Musée d’art et d’histoire de Puisaye Villiers-Saint-Benoît

Vernissage de l’exposition « Scène de vie en Puisaye-Forterre » Musée d’art et d’histoire de Puisaye Villiers-Saint-Benoît samedi 13 septembre 2025.

Vernissage de l’exposition « Scène de vie en Puisaye-Forterre »

Musée d’art et d’histoire de Puisaye 5 Rue Paul Huillard Villiers-Saint-Benoît Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 17:00:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Vernissage de l’exposition « Scène de vie en Puisaye-Forterre » de photographies du Photo Club Auxerrois . .

Musée d’art et d’histoire de Puisaye 5 Rue Paul Huillard Villiers-Saint-Benoît 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 73 05 mah.villierssaintbenoit@orange.fr

English : Vernissage de l’exposition « Scène de vie en Puisaye-Forterre »

German : Vernissage de l’exposition « Scène de vie en Puisaye-Forterre »

Italiano :

Espanol :

L’événement Vernissage de l’exposition « Scène de vie en Puisaye-Forterre » Villiers-Saint-Benoît a été mis à jour le 2025-08-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !