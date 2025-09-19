Vernissage de l’exposition SOMNIUM La Lune en Parachute Épinal

Vernissage de l’exposition SOMNIUM La Lune en Parachute Épinal vendredi 19 septembre 2025.

Vernissage de l’exposition SOMNIUM Vendredi 19 septembre, 19h00 La Lune en Parachute Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T19:00:00 – 2025-09-19T21:00:00

Fin : 2025-09-19T19:00:00 – 2025-09-19T21:00:00

Venez assister au vernissage de l’exposition SOMNIUM de Luc Doerflinger.

Luc Doerflinger, né en 1966 et diplômé de l’École nationale d’art de Cergy, développe un travail mêlant peinture, gravure, dessin et installations lumineuses, avec un fort souci de la scénographie. Ses œuvres explorent les tensions entre humanité et animalité, réalité et fantômes, enchantement et désenchantement. Il crée de grands assemblages d’images où des figures récurrentes habitent des récits ouverts. Son travail a été exposé par la galerie Maeght (Paris, Barcelone, San Francisco), au Musée des Arts Décoratifs de Paris (2016), au centre d’art d’Istres (2017 et 2018), et régulièrement dans des foires comme Drawing Now ou Art Paris. Il est représenté par les galeries Modulab et Maeght.

La Lune en Parachute 46 b, rue Saint-Michel, 88000 Epinal Épinal 88000 Vosges Grand Est 03 29 35 04 64 https://laluneenparachute.com/ https://www.instagram.com/la_lune_en_parachute/;https://www.facebook.com/laluneen.parachute L’association La Lune en Parachute est située depuis 2010 à La Plomberie, dans cet espace industriel rénové, dédié à l’art contemporain, au sein du Pôle culturel de la Ville. Un magnifique espace de 500m² permet quatre belles expositions chaque année. De nombreuses activités sont proposées dans le cadre de ces expositions : visites guidées, conférences, ateliers de pratiques artistiques. L’entrée est gratuite. Ouverture en période d’exposition du mercredi au vendredi de 13h à 18h & le week-end de 14h à 18h et sur rendez-vous pour les groupes.

Venez assister au vernissage de l’exposition SOMNIUM de Luc Doerflinger.

© Luc Doerflinger