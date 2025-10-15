Vernissage de l’exposition « Tâche » L’EclectiC Léo Lagrange Nantes

Vernissage de l’exposition « Tâche » L’EclectiC Léo Lagrange Nantes mercredi 15 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-15 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Adulte, Etudiant, Tout public, Personne en situation de handicap, Senior – Age minimum : 6 et Age maximum : 121

Tiphaine, jeune artiste de linogravure présente sa 1ère exposition, accompagnée par L’EclectiC. « Mes œuvres sont queer, féministes, rigolotes et gauchos. Je défends mes valeurs dans mon art. Je réalise des linos militantes, des amours queer, des différents corps, et des animaux loufoques. »Pourquoi « Tâche » ? »Je fais plein de tâches de peinture sur mes fringues d’où mon nom d’artiste : TACHE. Je continue sur le papier pour ramener la couleur. »https://www.instagram.com/__.tache.__/L’EclectiC est une pépinière jeunesse 16-25 ans située à Nantes Nord.

L’EclectiC Léo Lagrange Nantes 44300

https://www.instagram.com//tache