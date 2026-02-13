Vernissage de l’exposition Terre d’Arts au Domaine Terre de Mistral Domaine Terre de Mistral Rousset

Vernissage de l’exposition Terre d’Arts au Domaine Terre de Mistral

Mercredi 4 mars 2026 de 18h à 20h. Domaine Terre de Mistral Chemin du Pavillon, Route de Peynier Rousset Bouches-du-Rhône

Le mercredi 4 mars, rendez-vous au domaine à partir de 18h pour le lancement de l’exposition Terre d’Art !

Pour cette nouvelle exposition, 6 femmes artistes de la région et membres de l’atelier de peinture de Peynier proposent des œuvres reflétant les couleurs chaudes du terroir, du vin, de l’huile, autant d’inspirations qui permettent la découverte de différents modes d’expression. Un hommage à l’expérience immersive de notre lieu de vie Terre de Mistral, qui leur a suscité la création de cette exposition.

Pour l’inaugurer, nous vous attendons nombreux et nombreuses autour d’un moment convivial et en musique, animé par le duo LoveCats !

L’exposition sera visible jusqu’au 13 juin dans notre boutique et restaurant. .

Domaine Terre de Mistral Chemin du Pavillon, Route de Peynier Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 14 84 tourisme@terre-de-mistral.com

English :

On Wednesday, March 4, join us at the estate from 6pm for the launch of the Terre d?Art exhibition!

