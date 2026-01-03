Vernissage de l’exposition Transhumance kirghize Ecomusée de la Crau Saint-Martin-de-Crau

Vernissage de l’exposition Transhumance kirghize

Vendredi 9 janvier 2026 Horaires de cérémonie à partir de 18h.

À 18h. Ecomusée de la Crau 2, place Léon Michaud Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Séverine Dellanegra, maire de Saint-Martin-de-Crau, et Henri Spini, président du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, ont le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition Transhumance kirghize

Venez découvrir une exposition unique présentant les photographies de Bastien Chaix, ancien berger de Provence et des Alpes de venu encadrant de séjours d’étude de la faune et de photographie animalière dans les montagnes du Kirghizistan.



L’occasion de vivre un moment d’échanges et de partage autour du quotidien fascinant des éleveurs de yacks, bergers transhumants et cavaliers de ce pays d’Asie centrale.



L’exposition sera visible du 6 janvier au 12 avril 2026. .

Ecomusée de la Crau 2, place Léon Michaud Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 03 83 contact@cen-paca.org

English :

Séverine Dellanegra, Mayor of Saint-Martin-de-Crau, and Henri Spini, President of the Conservatoire d?espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d?Azur, are pleased to invite you to the opening of the exhibition Transhumance kirghize

