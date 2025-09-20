Vernissage de l’exposition Trésors de Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie
Vernissage de l’exposition Trésors de Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie samedi 20 septembre 2025.
Saint-Cirq-Lapopie Lot
Début : 2025-09-20 16:30:00
2025-09-20
Venez découvrir la nouvelle exposition au Centre International du Surréalisme et de la Citoyenneté Mondiale.
Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 5 65 31 24 14
English :
Come and discover the new exhibition at the Centre International du Surréalisme et de la Citoyenneté Mondiale.
German :
Besuchen Sie die neue Ausstellung im Internationalen Zentrum für Surrealismus und Weltbürgertum.
Italiano :
Venite a scoprire la nuova mostra del Centre International du Surréalisme et de la Citoyenneté Mondiale.
Espanol :
Venga a descubrir la nueva exposición del Centre International du Surréalisme et de la Citoyenneté Mondiale.
