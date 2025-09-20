Vernissage de l’exposition Trésors de Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie

Saint-Cirq-Lapopie Lot

Début : 2025-09-20 16:30:00

2025-09-20

Venez découvrir la nouvelle exposition au Centre International du Surréalisme et de la Citoyenneté Mondiale.

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 5 65 31 24 14

English :

Come and discover the new exhibition at the Centre International du Surréalisme et de la Citoyenneté Mondiale.

German :

Besuchen Sie die neue Ausstellung im Internationalen Zentrum für Surrealismus und Weltbürgertum.

Italiano :

Venite a scoprire la nuova mostra del Centre International du Surréalisme et de la Citoyenneté Mondiale.

Espanol :

Venga a descubrir la nueva exposición del Centre International du Surréalisme et de la Citoyenneté Mondiale.

