Vernissage de l’exposition Trevor Yeung, Jardin des neuf soleils, Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, Bordeaux

Vernissage de l’exposition Trevor Yeung, Jardin des neuf soleils Jeudi 2 avril, 19h00 Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Gironde

L’artiste transforme l’architecture de l’ancien entrepôt de denrées coloniales en paysage artificiel, tel un vivarium à grande échelle. Composeront ce paysage artificiel : un double arc-en-ciel, des soleils mutants ainsi que des champignons lumineux.

Au cœur de la nef, un pont en structure d’échafaudage permettra aux publics de s’élever dans les hauteurs de l’espace et prendre un autre point de vue sur celui-ci. Cette structure est également le support de rubans colorés que les publics seront amenés à accrocher tout au long de l’exposition, utilisant le pont comme un arbre à vœux. Représentant un arc-en-ciel in progress, cette œuvre s’inscrit dans le sillage du travail de Trevor Yeung, qui donne aux phénomènes naturels ainsi qu’à nos désirs des formes sculpturales pour les appréhender autrement. La nef entière sera baignée de couleur verte, travaillée ici comme un monochrome à grande échelle.

Trevor Yeung mobilise l’écologie botanique, l’horticulture et les systèmes d’aquariums comme des dispositifs métaphoriques traduisant l’émancipation des désirs dans le champ des relations humaines. Son œuvre, nourrie à la fois d’expériences personnelles et de mythologie, se déploie du medium photographique à des environnements immersifs de grande envergure. En orchestrant des systèmes à différentes échelles, Trevor Yeung interroge les logiques de contrôle, d’interdépendance et de vulnérabilité qui façonnent nos structures sociales et affectives.

En partenariat avec Layher et EVL Groupe Vahau

Programme d’ouverture

Jeudi 2 avril

18h – 19h

Conférence inaugurale de l’exposition Jardin des neuf soleils de Trevor Yeung

Au cours de cette conférence, le commissaire Cédric Fauq et l’artiste Trevor Yeung échangeront sur la pratique de l’artiste et la gen.se du projet d’exposition au Capc. Cette discussion sera également l’occasion de présenter au public l’ouvrage coédité avec le Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne (MCBA)

19h

Lancement du vernissage

Vernissage

• de 19h à 21h

• Gratuit sans réservation

Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 00 81 56

Il accède au statut de musée en 1984 et obtient l’appellation « Musée de France » en 2002 puis le label « Centre d’art contemporain d’intérêt national » en 2021.

Installé dans l’Entrepôt Lainé un imposant bâtiment patrimonial situé dans le quartier des Chartrons, à proximité des quais de Garonne, le Capc dispose de 3 422 m2 de surfaces d’exposition. Cet ancien entrepôt réel de denrées coloniales bâti en 1824 a connu trois grandes phases de travaux de rénovation menées entre 1984 et 1990 par les architectes architectes Denis Valode et Jean Pistre accompagnés de la designeuse Andrée Putman.

Le Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux propose tout au long de l’année un foisonnant programme d’expositions, de résidences d’artistes ainsi que de nombreux rendez-vous culturels et éducatifs. TARIFS D’ENTRÉE AU MUSÉE (Le billet d’entrée donne accès à toutes les expositions)

• 8€, plein tarif / 4,5€, tarif réduit

• 6€, plein tarif / 3,5€, tarif réduit – quand il n’y a pas d’exposition dans la nef

• 2€, tarif unique pour les étudiants de moins de 26 ans

• Entrée gratuite le 1er dimanche du mois (sauf juillet et août)

HORAIRES

Le musée est ouvert du mardi au dimanche, de 11h à 18h et le 2e mercredi du mois de 11h à 20h.

Le musée est fermé les lundis et jours fériés (sauf 14 juillet et 15 aôut)

Pour sa première exposition muséale en Europe, l’artiste hongkongais Trevor Yeung est invité à investir la nef du Capc pour y déployer son univers empreint de magie et d’étrangeté.

Trevor Yeung, Night Mushroom Colon (Blue in Blue Chamber),

2025. Underwater Haze, Kestner Gesselschaft, Hanover.

Photo Volker Crone