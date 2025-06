Vernissage de l’exposition ‘Un peu plus près des étoiles’ La Gare Robert Doisneau Carlux 26 juin 2025 18:00

Dordogne

Vernissage de l’exposition ‘Un peu plus près des étoiles’ La Gare Robert Doisneau 650 route de la dordogne Carlux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-26 18:00:00

fin : 2025-06-26

Date(s) :

2025-06-26

Alors que les jours s’allongent et que la douceur estivale s’installe, la Gare Robert Doisneau vous invite à lever les yeux vers le ciel.

À l’occasion du vernissage de l’exposition ‘Un peu plus près des étoiles’, les photographes Marion Kabac et Julien Looten partageront leurs visions de l’astrophotographie lors d’une conférence croisée à 18h.

Le Président de la Communauté de communes prendra ensuite la parole, avant un buffet apéritif en musique.

Et pour ceux qui souhaitent prolonger la soirée, un repas convivial est proposé au Café-Restau de la Gare (sur réservation au 06 79 15 95 24). .

La Gare Robert Doisneau 650 route de la dordogne

Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70 hello@lagare-robertdoisneau.com

L’événement Vernissage de l’exposition ‘Un peu plus près des étoiles’ Carlux a été mis à jour le 2025-06-17 par OT du pays de Fénelon