Vernissage de l’exposition Une lueur dans la pénombre Saint-Dié-des-Vosges 28 juin 2025 18:00

Vosges

Vernissage de l’exposition Une lueur dans la pénombre 20 RUE DU 10E BCP Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-28 18:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Gravure, dessin, peinture, sculpture, photographe seront mis à l’honneur dans cette exposition.Tout public

0 .

20 RUE DU 10E BCP

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 26 04 cepagrap@wandoo.fr

English :

Engraving, drawing, painting, sculpture and photography are all featured in this exhibition.

German :

Radierungen, Zeichnungen, Malerei, Skulpturen und Fotografen werden in dieser Ausstellung geehrt.

Italiano :

Incisione, disegno, pittura, scultura e fotografia saranno tutti presenti in questa mostra.

Espanol :

Grabado, dibujo, pintura, escultura y fotografía se dan cita en esta exposición.

L’événement Vernissage de l’exposition Une lueur dans la pénombre Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-06-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES