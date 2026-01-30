Découvrez toutes les étapes : des croquis et tests couleurs aux planches originales, en passant par les épreuves d’imprimerie. Le chemin complet du livre, de l’idée au papier !

Rencontrez l’artiste lors du vernissage le lundi 2 février 2026 de 19h à 21h30.

L’exposition sera visible au Centre Paris Anim’ Bessie Smith du lundi 2 février au mardi 3 mars, aux horaires d’ouverture du centre.

Plongez dans les coulisses de la création de la bande dessinée «Yune» de Camille Gobourg.

Le lundi 02 février 2026

de 19h00 à 21h30

gratuit Tout public.

Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) 19 rue Antoine Julien Hénard 75012 PARIS

