Vernissage de travaux étudiants e-artsup Toulouse

Viens découvrir nos formations grâce au rendez-vous incontournable du Vernissage des 1res année. Sur le thème Pop, ils te feront découvrir l’ensemble des projets menés durant l’année, mêlant pop art et pop culture.

e-artsup

Créée en 2001 e-artsup, forme des créatifs et des designers dans les domaines de la communication visuelle, de la direction artistique, du motion design, du cinéma d’animation et du jeu vidéo (game art). Elle est présente dans 11 villes de France : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Tours et compte 2 000 étudiants chaque année. Membre de IONIS Education Group, leader de l’enseignement supérieur privé indépendant en France (29 écoles et entités dans 27 villes en France à l’International et plus de 35 000 étudiants), elle est au cœur de campus urbains pluridisciplinaires composant ainsi un écosystème global avec des écoles de marketing, tech et business.

