Vernissage, dédicaces et show case avec Jérémy Charvet Espace Culturel E.Leclerc Montceau-les-Mines

Espace Culturel E.Leclerc Avenue Maréchal Leclerc Montceau-les-Mines

Gratuit

2025-10-18 15:00:00

2025-10-18

Jérémy Charvet, comédien de la série Plus belle la vie, encore plus belle sera présent le 18 octobre à partir de 15h pour vernir une exposition photo dédiée à la série culte. L’artiste assurera aussi une séance de dédicaces et un show case musical pour présenter son album. .

Espace Culturel E.Leclerc Avenue Maréchal Leclerc Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 62 85 41 vincent@theaomai.fr

