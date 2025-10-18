Vernissage, dédicaces et show case avec Jérémy Charvet Espace Culturel E.Leclerc Montceau-les-Mines
Vernissage, dédicaces et show case avec Jérémy Charvet Espace Culturel E.Leclerc Montceau-les-Mines samedi 18 octobre 2025.
Vernissage, dédicaces et show case avec Jérémy Charvet
Espace Culturel E.Leclerc Avenue Maréchal Leclerc Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 15:00:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Jérémy Charvet, comédien de la série Plus belle la vie, encore plus belle sera présent le 18 octobre à partir de 15h pour vernir une exposition photo dédiée à la série culte. L’artiste assurera aussi une séance de dédicaces et un show case musical pour présenter son album. .
Espace Culturel E.Leclerc Avenue Maréchal Leclerc Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 62 85 41 vincent@theaomai.fr
English : Vernissage, dédicaces et show case avec Jérémy Charvet
German : Vernissage, dédicaces et show case avec Jérémy Charvet
Italiano :
Espanol :
L’événement Vernissage, dédicaces et show case avec Jérémy Charvet Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2025-10-08 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II