Vernissage d’Elisabeth Gault Isle-et-Bardais

2, route d’Ainay le chateau Isle-et-Bardais Allier

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-26 19:00:00

2025-10-11

Elisabeth Gault expose du 11 au 26 octobre à la NO Galerie d’Isle et Bardais. Ainsi, vous pourrez entrer dans l’univers de l’artiste où se mêlent peintures et sculptures, formes, textures et couleurs, au sein de son exposition Muqueuse magiques .

2, route d’Ainay le chateau Isle-et-Bardais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 62 67 mairie-isle-et-bardais@wanadoo.fr

English :

Elisabeth Gault is exhibiting from October 11 to 26 at the NO Galerie d’Isle et Bardais. You’ll be able to enter the artist’s universe, where paintings and sculptures, shapes, textures and colors mingle, in her exhibition Muqueuse magiques .

German :

Elisabeth Gault stellt vom 11. bis 26. Oktober in der NO Galerie in Isle et Bardais aus. So können Sie in ihrer Ausstellung Muqueuse magiques in die Welt der Künstlerin eintauchen, in der sich Gemälde und Skulpturen, Formen, Texturen und Farben vermischen.

Italiano :

Elisabeth Gault espone dall’11 al 26 ottobre alla NO Galerie d’Isle et Bardais. Potrete entrare nel mondo dell’artista, dove si mescolano dipinti e sculture, forme, texture e colori, nella sua mostra Muqueuse magiques .

Espanol :

Elisabeth Gault expone del 11 al 26 de octubre en la NO Galerie d’Isle et Bardais. En su exposición, Muqueuse magiques , podrá adentrarse en el universo de la artista, donde se mezclan pinturas y esculturas, formas, texturas y colores.

