Vernissage des deux expositions personnelles de Yuyan Wang et de Rafael Moreno

18 rue du Château Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-02 18:00:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Vernissage des 2 expositions personnelles de Yuyan Wang et de Rafael Moreno. Navette gratuite depuis Bâle. Réservations s.menu@cracalsace.com

Le jeudi 2 avril 2026 à 1partir de 18h, vernissage de l’exposition personnelle de Yuyan Wang Glowing, flairing, lurid, loud et de Rafael Moreno The World, en présence des artistes.

À cette occasion, une navette gratuite partira depuis Bâle à 18h depuis Meret Oppenheim Strasse. Elle repartira à 22h pour Bâle.

Informations et réservation (obligatoire pour la navette) auprès de Sarah Menu: s.menu@cracalsace.com. .

18 rue du Château Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 82 59 s.menu@cracalsace.com

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English :

Opening of 2 solo exhibitions by Yuyan Wang and Rafael Moreno. Free shuttle bus from Basel. Reservations: s.menu@cracalsace.com

L’événement Vernissage des deux expositions personnelles de Yuyan Wang et de Rafael Moreno Altkirch a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme du Sundgau