VERNISSAGE DES EXPOSITIONS DE 3 ARTISTES Sérignan

146 Avenue de la Plage Sérignan Hérault

Début : 2025-10-11

fin : 2026-03-22

2025-10-11

Vernissage des expositions de Sylvie Fleury (Thunderb), Anna Meschiari (Les dormeur·euse·x·s) et Armelle Caron (Le ressac des cahiers jaunes). Entrée libre.

Participez au vernissage des expositions réunissant trois univers singuliers Sylvie Fleury avec Thunderb, où l’art flirte avec le glamour et l’ironie ; Anna Meschiari et ses œuvres poétiques Les dormeur·euse·x·s ; Armelle Caron avec Le ressac des cahiers jaunes, une exploration graphique et sensible. Entrée libre, un moment à partager autour de l’art contemporain. .

146 Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95

English :

Opening of exhibitions by Sylvie Fleury (Thunderb), Anna Meschiari (Les dormeur-euse-x-s) and Armelle Caron (Le ressac des cahiers jaunes). Free admission.

German :

Vernissage der Ausstellungen von Sylvie Fleury (Thunderb), Anna Meschiari (Les dormeur-euse-x-s) und Armelle Caron (Le ressac des cahiers jaunes). Freier Eintritt.

Italiano :

Inaugurazione delle mostre di Sylvie Fleury (Thunderb), Anna Meschiari (Les dormeur-euse-x-s) e Armelle Caron (Le ressac des cahiers jaunes). Ingresso libero.

Espanol :

Inauguración de las exposiciones de Sylvie Fleury (Thunderb), Anna Meschiari (Les dormeur-euse-x-s) y Armelle Caron (Le ressac des cahiers jaunes). Entrada gratuita.

