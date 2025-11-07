Vernissage des expositions du MAMC+ Rue Fernand Léger Saint-Priest-en-Jarez

Vernissage des expositions du MAMC+ Rue Fernand Léger Saint-Priest-en-Jarez vendredi 7 novembre 2025.

Vernissage des expositions du MAMC+

Rue Fernand Léger Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Saint-Priest-en-Jarez Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 18:00:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Venez célébrer l’ouverture des expositions lors d’un grand vernissage festif et gratuit pour toutes et tous !

.

Rue Fernand Léger Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Saint-Priest-en-Jarez 42270 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 79 52 52 mamcaccueil@saint-etienne-metropole.fr

English :

Come and celebrate the opening of the exhibitions with a festive vernissage, free for all!

German :

Feiern Sie die Eröffnung der Ausstellungen mit einer großen, festlichen und kostenlosen Vernissage für alle!

Italiano :

Venite a festeggiare l’apertura delle mostre con un’inaugurazione festosa e gratuita per tutti!

Espanol :

Venga a celebrar la inauguración de las exposiciones en una apertura festiva, ¡gratuita para todos!

L’événement Vernissage des expositions du MAMC+ Saint-Priest-en-Jarez a été mis à jour le 2025-10-06 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès