Vernissage des expositions du MAMC+ Rue Fernand Léger Saint-Priest-en-Jarez

Venez célébrer l’ouverture des expositions lors d’un grand vernissage festif et gratuit pour toutes et tous !
Rue Fernand Léger Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Saint-Priest-en-Jarez 42270 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 79 52 52 mamcaccueil@saint-etienne-metropole.fr
Come and celebrate the opening of the exhibitions with a festive vernissage, free for all!
Feiern Sie die Eröffnung der Ausstellungen mit einer großen, festlichen und kostenlosen Vernissage für alle!
Venite a festeggiare l’apertura delle mostre con un’inaugurazione festosa e gratuita per tutti!
Venga a celebrar la inauguración de las exposiciones en una apertura festiva, ¡gratuita para todos!
