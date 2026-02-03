Vernissage des expositions du printemps 2026 Roubaix

Vernissage des expositions du printemps 2026

Début : 2026-03-06 18:00:00

fin : 2026-03-06 21:00:00

2026-03-06

**Vendredi 6 mars 2026 à partir de 18h La Piscine inaugure les nouvelles expositions de sa saison d’automne **

### [**La Redoute, un temps d’avance. Mode, design, publicité**](https://www.roubaix-lapiscine.com/expositions/a-venir-musee-la-piscine/la-redoute-un-temps-davance-mode-design-publicite/)

**et**

### [**L’art du motif. Invitation à Minakani**](https://www.roubaix-lapiscine.com/expositions/a-venir-musee-la-piscine/lart-du-motif-invitation-a-minakani/)

Visionnaire, **La Redoute** a posé les bases du commerce moderne avec des innovations majeures depuis 1837. À travers archives, publicités, catalogues, témoignages, photographies, vêtements et collaborations iconiques, La Piscine retrace cette success-story roubaisienne et son impact sur l’évolution de la société et des modes de consommation.

En écho, La Piscine met en lumière dans l’exposition L’Art du motif l’origine même des motifs qui habillent nos vêtements le geste du dessinateur. Depuis 2005, Frédéric Bonnin, avec le **studio Minakani**, crée une œuvre joyeuse et dynamique, révélée au fil de dessins, tissus, vêtements et accessoires qui fleurissent les cabines textile et mode ce printemps.

_Cette exposition bénéficie du soutien exceptionnel de La Redoute, du CIC Nord Ouest, partenaire historique, et des peintures Tollens._

**Des expositions à découvrir du 7 mars au 5 juillet 2026 à La Piscine.**

**Friday, March 6, 2026 from 6pm La Piscine inaugurates the new exhibitions of its autumn season:**

### [**La Redoute, un temps d?avance. Fashion, design, advertising**](https://www.roubaix-lapiscine.com/expositions/a-venir-musee-la-piscine/la-redoute-un-temps-davance-mode-design-publicite/)

**and**

### [**L?art du motif. Invitation à Minakani**](https://www.roubaix-lapiscine.com/expositions/a-venir-musee-la-piscine/lart-du-motif-invitation-a-minakani/)

Visionary **La Redoute** has laid the foundations of modern commerce with major innovations since 1837. Through archives, advertising, catalogs, testimonials, photographs, clothing and iconic collaborations, La Piscine traces this Roubaix success story and its impact on the evolution of society and consumer trends.

Echoing this, La Piscine?s exhibition L?Art du motif highlights the very origins of the patterns we wear: the designer?s gesture. Since 2005, Frédéric Bonnin and his **studio Minakani** have been creating a joyful and dynamic body of work, revealed in the drawings, fabrics, garments and accessories that will grace our textile and fashion booths this spring.

this exhibition benefits from the exceptional support of La Redoute, CIC Nord Ouest, a long-standing partner, and Tollens paints._

**Exhibitions at La Piscine from March 7 to July 5, 2026

