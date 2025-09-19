Vernissage des expositions « Herb’en Loire » et « Exploration d’un territoire » La Longère Saint-Herblain

Vernissage des expositions « Herb’en Loire » et « Exploration d’un territoire » La Longère Saint-Herblain vendredi 19 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-19 19:00 – 20:00

Gratuit : non Accès libre sans inscription Tout public

Vernissage des expositions « Herb’en Loire » et « Exploration d’un territoire » 19 h // Durée 1 h – accès libre – tout public I Herb’ en Loire – Expositions itinérante À l’intérieur de la LongèreComment ne pas retomber en enfance devant ces planches d’herbiers ? Retrouvés dans des muséums, dans des écoles ou dans le fond des greniers, ces feuillets de plantes, et autres collections étonnantes de graines, champignons, algues, mousses, bois sont de véritables trésors. Ils racontent l’histoire de ces hommes passionnés et amoureux des végétaux, ces savants partis en expéditions à la recherche de nouvelles espèces…Lancé en octobre 2015 et piloté par l’Université d’Angers, le projet Herb’ en Loire a permis de recenser de nombreux herbiers conservés par les institutions et les particuliers dans la région des Pays de la Loire. Une matière première prometteuse pour les historiens et les botanistes !Cette exposition fait le bilan de cet inventaire considérable et montre le grand intérêt historique et scientifique de ce patrimoine. Exploration d’un territoire I Herbier photographique de Carole Renard Dans le parcCarole Renard utilise d’anciens procédés photographiques pour réaliser des séries de plantes. À partir des herbiers du Muséum d’histoire naturelle de Nantes, elle crée des diptyques en partant à la recherche des plantes présentes sur ces planches afin de créer des ponts entre passé et présent. «J’ai parcouru villes et villages, en ayant la joie de retrouver les plantes que j’avais sélectionnées, quasiment au même endroit ou à quelques villages près, tout en me sentant accompagnée par les botanistes d’antan.»

La Longère Saint-Herblain 44800