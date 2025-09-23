Vernissage des Jeunes Architectes et Paysagistes Ligériens (JAPL) 2025 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA Nantes

Vernissage des Jeunes Architectes et Paysagistes Ligériens (JAPL) 2025 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA Nantes mardi 23 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-23 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Entrée Libre Tout public

L’ensa Nantes, l’Ardepa et l’URCAUE se sont à nouveau associées pour vous présenter les travaux de la 5e édition de la sélection des Jeunes Architectes et Paysagistes Ligériens (JAPL). Cette exposition réunissant 7 agences et l’équipe régionale AJAP 2023 est l’occasion de poser de nouvelles pistes de réflexion pour l’aménagement des territoires habités et naturels de demain face aux enjeux de durabilité et de sobriété que nous impose l’urgence socio-écologique du XXIe siècle. Commissariat : Lucile Garnier, docteure en architecture, Jean Favreau et Marie Tesson, doctorants en architecture sous la coordination de Pauline Ouvrard, enseignante-chercheuse à l’ensa Nantes et commissaire de l’édition précédente.Lauréats des JAPL 2025 : Atelier du Ralliement, Atelier Iso, Bientôt architectes et urbanistes, Figura, Fleuve, Loom Architecture et socle.Lauréats régionaux des AJAP 2023 : Arnou architectes Vernissage public le mardi 23 septembre 2025 à 18h30Lieu : 1A, place Centrale de l’ensa Nantes Exposition du 24 septembre au 21 novembre 2025 :du lundi au vendredi de 9h à 18h, 1A, place CentraleEntrée libre

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA Île de Nantes Nantes 44200

02 40 16 01 21 https://www.nantes.archi.fr/ ensan@nantes.archi.fr 0240590459 https://www.lardepa.com