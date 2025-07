Vernissage des juniors Exposition Les Collections au jardin. Andrea Branzi, le règne des vivants Musée des impressionnismes Giverny

Accueil privilégié, visite guidée et goûter

Dans le cadre des expositions Les Collections au jardin. Andrea Branzi, le règne des vivants, présentée du 11 juillet au 2 novembre 2025, nos petits visiteurs sont à l’honneur.

Le samedi 12 juillet, les enfants pourront découvrir l’exposition lors d’un vernissage spécialement adapté.

Programme :

15h Accueil des enfants et de leur(s) accompagnateur(s)

15h15 Visite guidée de l’exposition pour les enfants uniquement

16h Goûter pour tous dans l’Atelier

Evénement gratuit, réservé aux 4-12 ans.

Valable dans la limite des 20 places disponibles inscription obligatoire.

English : Vernissage des juniors Exposition Les Collections au jardin. Andrea Branzi, le règne des vivants

Special welcome, guided tour and afternoon snack

As part of the exhibitions Collections in the Garden. Andrea Branzi, le règne des vivants, presented from July 11 to November 2, 2025, our little visitors are in the spotlight.

On Saturday July 12, children will be able to discover the exhibition at a specially adapted opening.

Program :

3pm: Welcome for children and accompanying adults

3:15pm: Guided tour of the exhibition for children only

4pm: Snack for all in the Atelier

Free event, for 4-12 year-olds only.

Limited to 20 places available: registration required.

German :

Privilegierter Empfang, geführte Besichtigung und Imbiss

Im Rahmen der Ausstellungen Les Collections au jardin. Andrea Branzi, le règne des vivants, die vom 11. Juli bis zum 2. November 2025 gezeigt wird, stehen unsere kleinen Besucher im Mittelpunkt.

Am Samstag, den 12. Juli, können die Kinder die Ausstellung im Rahmen einer speziell angepassten Vernissage kennenlernen.

Programm:

15:00 Uhr: Empfang der Kinder und ihrer Begleitperson(en)

15.15 Uhr: Führung durch die Ausstellung nur für Kinder

16 Uhr: Imbiss für alle im Atelier

Kostenlose Veranstaltung, nur für 4-12-Jährige.

Gültig im Rahmen der 20 verfügbaren Plätze: Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Accoglienza speciale, visita guidata e spuntino pomeridiano

Nell’ambito della mostra Collezioni in giardino. Andrea Branzi, il regno dei vivi, in programma dall’11 luglio al 2 novembre 2025, i nostri piccoli visitatori sono protagonisti.

Sabato 12 luglio, i bambini potranno scoprire la mostra con un’apertura speciale.

Programma:

ore 15.00: accoglienza dei bambini e dei loro accompagnatori

ore 15.15: visita guidata alla mostra solo per i bambini

ore 16:00: merenda per tutti nell’Atelier

Evento gratuito, riservato ai bambini dai 4 ai 12 anni.

Posti disponibili limitati a 20: è necessaria l’iscrizione.

Espanol :

Bienvenida especial, visita guiada y merienda

En el marco de la exposición Colecciones en el jardín. Andrea Branzi, el reino de los vivos, del 11 de julio al 2 de noviembre de 2025, nuestros pequeños visitantes son los protagonistas.

El sábado 12 de julio, los niños podrán descubrir la exposición en una inauguración especialmente adaptada.

Programa:

15.00 h: Acogida de los niños y sus acompañantes

15.15 h: Visita guiada de la exposición sólo para niños

16.00 h: Merienda para todos en el Atelier

Evento gratuito, sólo para niños de 4 a 12 años.

20 plazas limitadas: inscripción obligatoria.

