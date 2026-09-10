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Vernissage des nouveaux artistes, Ceci n’est pas une piscine, Roubaix

vendredi 11 septembre 2026 · Ceci n'est pas une piscine · Roubaix

Vernissage des nouveaux artistes, Ceci n’est pas une piscine, Roubaix

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Ceci n'est pas une piscine
Adresse
35 bis avenue Jean-Baptiste Lebas, 59100 Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Vernissage des nouveaux artistes Vendredi 11 septembre, 18h30 Ceci n’est pas une piscine Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T18:30:00+02:00 – 2026-09-11T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T18:30:00+02:00 – 2026-09-11T21:00:00+02:00

Vernissage des trois nouveaux artistes résidents de la galerie Ceci n’est pas une piscine

Frédéric Haire (peintures), Isabelle Looten (plasticienne) et Stefan Gaudiere (découpage) vous invitent à leur vernissage le vendredi 11 septembre à partir de 18h30.
Vous pourrez découvrir également les deux artistes invités, Lady Alezia (calligraphie) et Philippe VDD (peintures portraits)
Vous pouvez admirer leurs œuvres aux horaires habituels d’ouverture de la galerie.

Ceci n’est pas une piscine 35 bis avenue Jean-Baptiste Lebas, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
Vernissage des trois nouveaux artistes de la galerie vernissage exposition

Ceci n’est pas une piscine

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