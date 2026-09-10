Vernissage des nouveaux artistes, Ceci n’est pas une piscine, Roubaix

vendredi 11 septembre 2026 · Ceci n'est pas une piscine · Roubaix

Informations pratiques

Vernissage des nouveaux artistes Vendredi 11 septembre, 18h30 Ceci n’est pas une piscine Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T18:30:00+02:00 – 2026-09-11T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T18:30:00+02:00 – 2026-09-11T21:00:00+02:00

Vernissage des trois nouveaux artistes résidents de la galerie Ceci n’est pas une piscine

Frédéric Haire (peintures), Isabelle Looten (plasticienne) et Stefan Gaudiere (découpage) vous invitent à leur vernissage le vendredi 11 septembre à partir de 18h30.

Vous pourrez découvrir également les deux artistes invités, Lady Alezia (calligraphie) et Philippe VDD (peintures portraits)

Vous pouvez admirer leurs œuvres aux horaires habituels d’ouverture de la galerie.

Ceci n’est pas une piscine 35 bis avenue Jean-Baptiste Lebas, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Vernissage des trois nouveaux artistes de la galerie vernissage exposition

Ceci n’est pas une piscine