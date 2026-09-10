Vernissage des nouveaux artistes, Ceci n’est pas une piscine, Roubaix
vendredi 11 septembre 2026 · Ceci n'est pas une piscine · Roubaix
Informations pratiques
Vernissage des nouveaux artistes Vendredi 11 septembre, 18h30 Ceci n’est pas une piscine Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T18:30:00+02:00 – 2026-09-11T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T18:30:00+02:00 – 2026-09-11T21:00:00+02:00
Vernissage des trois nouveaux artistes résidents de la galerie Ceci n’est pas une piscine
Frédéric Haire (peintures), Isabelle Looten (plasticienne) et Stefan Gaudiere (découpage) vous invitent à leur vernissage le vendredi 11 septembre à partir de 18h30.
Vous pourrez découvrir également les deux artistes invités, Lady Alezia (calligraphie) et Philippe VDD (peintures portraits)
Vous pouvez admirer leurs œuvres aux horaires habituels d’ouverture de la galerie.
Ceci n’est pas une piscine 35 bis avenue Jean-Baptiste Lebas, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
Vernissage des trois nouveaux artistes de la galerie vernissage exposition
Ceci n’est pas une piscine
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