Scrignac

Vernissage des œuvres des enfants de l’école de Scrignac. ️

Salle Polyvalente Scrignac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Les enfants ont réalisé une œuvre sur le thème des animaux de Guyane et ils sont heureux de vous les présenter lors de leur vernissage le Vendredi 5 Juin à partir de 18h à la salle polyvalente !

Un pot sera offert sur place, entrée libre pour tous ! .

Salle Polyvalente Scrignac 29640 Finistère Bretagne +33 2 98 78 20 29

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English :

L’événement Vernissage des œuvres des enfants de l’école de Scrignac. ️ Scrignac a été mis à jour le 2026-05-28 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ