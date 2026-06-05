Vernissage des œuvres des enfants de l’école de Scrignac. ️ Scrignac
Vernissage des œuvres des enfants de l’école de Scrignac. ️ Scrignac vendredi 5 juin 2026.
Scrignac
Vernissage des œuvres des enfants de l’école de Scrignac. ️
Salle Polyvalente Scrignac Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Les enfants ont réalisé une œuvre sur le thème des animaux de Guyane et ils sont heureux de vous les présenter lors de leur vernissage le Vendredi 5 Juin à partir de 18h à la salle polyvalente !
Un pot sera offert sur place, entrée libre pour tous ! .
Salle Polyvalente Scrignac 29640 Finistère Bretagne +33 2 98 78 20 29
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L’événement Vernissage des œuvres des enfants de l’école de Scrignac. ️ Scrignac a été mis à jour le 2026-05-28 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ