Vernissage d’expo et récital de piano Lieu-dit Cheyne Le Chambon-sur-Lignon

Vernissage d’expo et récital de piano

Lieu-dit Cheyne L’ Arbre vagabond Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2025-10-12 17:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Vernissage de l’expo de Noriko Fuse » Arrière saison » suivi d’un récital de piano de Lise Khatib qui jouera Franz Liszt et Mel Bonis.

Lieu-dit Cheyne L’ Arbre vagabond Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 22 00 contact@arbre-vagabond.fr

English :

Opening of Noriko Fuse’s exhibition « Arrière saison », followed by a piano recital by Lise Khatib playing Franz Liszt and Mel Bonis.

German :

Vernissage der Ausstellung von Noriko Fuse « Arrière saison », gefolgt von einem Klavierabend mit Lise Khatib, die Franz Liszt und Mel Bonis spielen wird.

Italiano :

Inaugurazione della mostra di Noriko Fuse « Arrière saison » seguita da un recital pianistico di Lise Khatib che interpreta Franz Liszt e Mel Bonis.

Espanol :

Inauguración de la exposición « Arrière saison » de Noriko Fuse, seguida de un recital de piano de Lise Khatib interpretando a Franz Liszt y Mel Bonis.

