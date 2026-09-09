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AGENDA · Chadrac

Vernissage d’expo & karaoké live Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac

vendredi 4 décembre 2026 · Maison Pour Tous La Couveuse · Chadrac

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Maison Pour Tous La Couveuse
Adresse
10 cours de la Liberté
Ville
43770 Chadrac
Département
Haute-Loire
Tarif

Chadrac

Vernissage d’expo & karaoké live

Maison Pour Tous La Couveuse 10 cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:00:00
fin : 2026-12-04

Date(s) :
2026-12-04

Soirée dédiée au vernissage de l’expo « POUR KIKI » en hommage à Christine Maurin. Suivi d’un karaoké live où vous pourrez choisir parmi plus de 500 titres accompagnés de vrais musiciens : Mathieu Terrade et Philippe Temey.
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Maison Pour Tous La Couveuse 10 cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99 

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English :

An evening dedicated to the opening of the « POUR KIKI » exhibition in tribute to Christine Maurin. Followed by a live karaoke session where you can choose from over 500 songs accompanied by real musicians: Mathieu Terrade and Philippe Temey.

L’événement Vernissage d’expo & karaoké live Chadrac a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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