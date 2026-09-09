Vernissage d’expo & karaoké live Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac
vendredi 4 décembre 2026 · Maison Pour Tous La Couveuse · Chadrac
Informations pratiques
Chadrac
Vernissage d’expo & karaoké live
Maison Pour Tous La Couveuse 10 cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:00:00
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
Soirée dédiée au vernissage de l’expo « POUR KIKI » en hommage à Christine Maurin. Suivi d’un karaoké live où vous pourrez choisir parmi plus de 500 titres accompagnés de vrais musiciens : Mathieu Terrade et Philippe Temey.
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Maison Pour Tous La Couveuse 10 cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99
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English :
An evening dedicated to the opening of the « POUR KIKI » exhibition in tribute to Christine Maurin. Followed by a live karaoke session where you can choose from over 500 songs accompanied by real musicians: Mathieu Terrade and Philippe Temey.
L’événement Vernissage d’expo & karaoké live Chadrac a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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