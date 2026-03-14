Vernissage d’exposition d’art contemporain & Inauguration de la Galerie RÉFLEXION[S] Galerie RÉFLEXION[S] Pau

Vernissage d’exposition d’art contemporain & Inauguration de la Galerie RÉFLEXION[S]

Galerie RÉFLEXION[S] 16B Rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

La Galerie Réflexions ouvre ses portes !

Rejoignez nous pour notre inauguration et le vernissage de notre première exposition collective le 20 mars 2026. Cette soirée marque le lancement d’un espace dédié à l’art contemporain à Pau, avec des artistes

engagés sur des voies multiples de la création contemporaine, invitant chacun à un regard sur le monde.

Les artistes exposés

PIERRE-LUC POUJOL

PASCAL PERRIN

MICHELINE SIMON

FLORENT BORDINAT

Détails et informations sur https://www.galerie-reflexions.fr

Participez sur https://fb.me/e/iI5Qfe0s9 .

Galerie RÉFLEXION[S] 16B Rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 77 20 24 contact@galerie-reflexions.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vernissage d’exposition d’art contemporain & Inauguration de la Galerie RÉFLEXION[S]

L’événement Vernissage d’exposition d’art contemporain & Inauguration de la Galerie RÉFLEXION[S] Pau a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Pau