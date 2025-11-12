Vernissage d’exposition : Hommage aux mères de famille Patronage Laïque Jules Vallès Paris

Vernissage d’exposition : Hommage aux mères de famille Patronage Laïque Jules Vallès Paris mercredi 12 novembre 2025.

Pour mettre en évidence la charge physique et mentale des femmes qui prennent en charge les familles, Jacqueline D Béchaud transforme le temps qui passe en œuvre, représentant le temps passé au services des autres. Réalisées d’une traite pendant un mois, à raison de 8 planches par semaine, cette exposition invite à prendre conscience de ces secondes, de ces minutes et de ces heures qui passent, tout à la fois denses et invisibles.

Exposition gratuite et libre d’accès du 27 octobre au 24 novembre

Entrée sur réservation pour la soirée de vernissage.

Le mercredi 12 novembre 2025

de 19h00 à 21h30

payant

Sur réservation pour la soirée de vernissage.

Public jeunes et adultes.

Patronage Laïque Jules Vallès 72 Av. Félix Faure 75015 Paris

https://www.patronagelaique.eu/event-details/expo-hommage-aux-meres-de-famille +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr