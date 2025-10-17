Vernissage d’exposition Office de Tourisme Rives du Morvan Moulins-Engilbert
Vernissage d’exposition Office de Tourisme Rives du Morvan Moulins-Engilbert vendredi 17 octobre 2025.
Vernissage d’exposition
Office de Tourisme Rives du Morvan 11 Place la Fayette Moulins-Engilbert Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-10-17 18:00:00
fin : 2025-10-17 19:00:00
Rencontrez les artistes Carmen Selma, peintre, Sylvain Robardet, vitrailliste, et Antoine Maiffret, plasticien, lors du vernissage de leur exposition à l’Office de Tourisme.
Ces trois artistes professionnels, venus d’univers différents et présents en Puisaye-Forterre depuis longtemps, se sont trouvés et appréciés au travers de leur travaux respectifs.
C’est animés d’un véritable enthousiasme que les trois amis ont préparé cette exposition, afin de vous présenter leurs œuvres sensibles et puissantes.
Entrée libre. .
+33 3 73 21 03 00 tourisme@rivesdumorvan.fr
