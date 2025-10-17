Vernissage d’exposition Office de Tourisme Rives du Morvan Moulins-Engilbert

Vernissage d’exposition Office de Tourisme Rives du Morvan Moulins-Engilbert vendredi 17 octobre 2025.

Vernissage d’exposition

Office de Tourisme Rives du Morvan 11 Place la Fayette Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17 19:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Rencontrez les artistes Carmen Selma, peintre, Sylvain Robardet, vitrailliste, et Antoine Maiffret, plasticien, lors du vernissage de leur exposition à l’Office de Tourisme.

Ces trois artistes professionnels, venus d’univers différents et présents en Puisaye-Forterre depuis longtemps, se sont trouvés et appréciés au travers de leur travaux respectifs.

C’est animés d’un véritable enthousiasme que les trois amis ont préparé cette exposition, afin de vous présenter leurs œuvres sensibles et puissantes.

Entrée libre. .

Office de Tourisme Rives du Morvan 11 Place la Fayette Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 21 03 00 tourisme@rivesdumorvan.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vernissage d’exposition Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Rives du Morvan