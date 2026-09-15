Vernissage d’exposition : Seins Maison de l’égalité Femmes-Hommes Rochefort
mardi 17 novembre 2026 · Maison de l'égalité Femmes-Hommes · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Vernissage d’exposition : Seins
Maison de l’égalité Femmes-Hommes 26A rue Chanzy Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 18:30:00
fin : 2026-11-17 20:00:00
Date(s) :
2026-11-17
Vernissage officiel, en présence de l’artiste, Leïla Amara.
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Maison de l’égalité Femmes-Hommes 26A rue Chanzy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27 egalite.lamaison@ville-rochefort.fr
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English : Exhibition opening: Breasts
Official opening, attended by the artist, Leïla Amara.
L’événement Vernissage d’exposition : Seins Rochefort a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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