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AGENDA · Rochefort

Vernissage d’exposition : Seins Maison de l’égalité Femmes-Hommes Rochefort

mardi 17 novembre 2026 · Maison de l'égalité Femmes-Hommes · Rochefort

Informations pratiques

Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
mardi 17 novembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Maison de l'égalité Femmes-Hommes
Adresse
26A rue Chanzy
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Tarif

Rochefort

Vernissage d’exposition : Seins

Maison de l’égalité Femmes-Hommes 26A rue Chanzy Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 18:30:00
fin : 2026-11-17 20:00:00

Date(s) :
2026-11-17

Vernissage officiel, en présence de l’artiste, Leïla Amara.
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Maison de l’égalité Femmes-Hommes 26A rue Chanzy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27  egalite.lamaison@ville-rochefort.fr

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English : Exhibition opening: Breasts

Official opening, attended by the artist, Leïla Amara.

L’événement Vernissage d’exposition : Seins Rochefort a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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