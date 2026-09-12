Vernissage Didier Le Jallé et soirée vinyles Jazz Pindères
samedi 12 septembre 2026 · Pindères
Informations pratiques
Pindères
Vernissage Didier Le Jallé et soirée vinyles Jazz
Comptoir des Lugues Pindères Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:30:00
fin : 2026-09-12 20:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Vernissage de l’exposition de Didier Le Jallé
Portraits de grandes figures de jazz à l’encre de Chine .
Comptoir des Lugues Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com
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English : Vernissage Didier Le Jallé et soirée vinyles Jazz
L’événement Vernissage Didier Le Jallé et soirée vinyles Jazz Pindères a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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