Informations pratiques

Pindères

Vernissage Didier Le Jallé et soirée vinyles Jazz

Comptoir des Lugues Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:30:00

fin : 2026-09-12 20:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Vernissage de l’exposition de Didier Le Jallé

Portraits de grandes figures de jazz à l’encre de Chine .

Comptoir des Lugues Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com

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English : Vernissage Didier Le Jallé et soirée vinyles Jazz

L’événement Vernissage Didier Le Jallé et soirée vinyles Jazz Pindères a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Coteaux et Landes de Gascogne