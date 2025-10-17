Vernissage Distillerie Combier Saumur

Vernissage Distillerie Combier Saumur vendredi 17 octobre 2025.

Vernissage Distillerie Combier

48 rue Beaurepaire Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17 20:00:00

2025-10-17

Nous avons le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition de l’artiste américaine Jeannine Flower, organisé dans le cadre du festival OFF Cheval. Cette soirée sera l’occasion de découvrir son univers artistique unique, ou la puissance et la grâce des chevaux rencontrent la sensibilité de l’artiste.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 17 octobre 2025 de 18h à 20h. .

48 rue Beaurepaire Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 23 02 tourisme@combier.fr

English :

We are delighted to invite you to the opening of the exhibition by American artist Jeannine Flower, organized as part of the OFF Cheval festival.

German :

Wir freuen uns, Sie zur Vernissage der Ausstellung der amerikanischen Künstlerin Jeannine Flower einzuladen, die im Rahmen des Festivals OFF Cheval stattfindet.

Italiano :

Siamo lieti di invitarvi all’inaugurazione della mostra dell’artista americana Jeannine Flower, organizzata nell’ambito del festival OFF Cheval.

Espanol :

Nos complace invitarle a la inauguración de la exposición de la artista estadounidense Jeannine Flower, organizada en el marco del festival OFF Cheval.

