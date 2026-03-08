VERNISSAGE DU 10E SALON DE DESSINS ET PARÉIDOLIES Béziers
2 rue Relin Béziers Hérault
Cette 10e édition met à l’honneur l’imaginaire, la création et l’art du regard à travers des œuvres surprenantes.
Le salon de dessins et paréidolies célèbre sa 10e édition et explore le dessin et la paréidolie, cet art de percevoir des formes imaginaires.
Un rendez-vous artistique invitant le public à regarder autrement et à laisser libre cours à l’imaginaire. .
2 rue Relin Béziers 34500 Hérault Occitanie galerieartactuel@gmail.com
English :
This 10th edition celebrates imagination, creativity and the art of looking through surprising works.
