Vernissage Du crépuscule à l’aube La Fabrique à Paroles Paimpol

Vernissage Du crépuscule à l’aube

La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 18:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Le Club photo de L’image qui Parle vous invite à la Fabrique à Paroles pour le vernissage de photographies nocturnes !

N’oublions pas que photographier signifie littéralement écrire avec la lumière , alors réaliser ces photos de nuit a été un vrai défi voire un casse-tête. En effet, il a fallu jouer avec les limites de nos appareils photos, sensibilité extrême, grandes ouvertures, poses longues, utilisation d’un trépied pour retranscrire l’ambiance nocturne que nous percevions et ainsi explorer l’obscurité en s’affranchissant de la lumière. .

