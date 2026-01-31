Vernissage Du dessin à la rêverie Isabelle Simler PloumExpo Ploumagoar

Vernissage Du dessin à la rêverie Isabelle Simler

PloumExpo 9 Rue Kergillouard Ploumagoar Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-06 18:30:00

fin : 2026-03-06 20:00:00

2026-03-06

Le vernissage avec l’artiste Isabelle Simler inaugure l’exposition Du dessin à la rêverie à PloumExpo. Ce temps de rencontre convivial permet d’échanger avec l’illustratrice autour de son univers artistique et de découvrir ses œuvres dans un cadre accessible à tous. .

PloumExpo 9 Rue Kergillouard Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10

