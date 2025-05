Vernissage du Parcours Street Art – Fête de quartier aux Bourderies – Centre socioculturel des Bourderies Nantes, 18 mai 2025 11:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-18 11:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Vernissage du Parcours Street Art sous forme de fête de quartier des Bourderies. Au programme : de 11h à 17h :- Atelier Street Art et portrait par Yas et Kafe Korsé,- Just Dance avec la TAN,- Bibliothèque de rue avec ATD Quart Monde,- Stand barbecue et plancha. de 14h à 16h : Concert de harpe électrique par Oksana Sydiagina. à 15h : Restitution du contes Mille et une nuits par les enfants avec Soriba Dabo et Lire & Écrire, de 16h à 17h : « Ramène ta danse » avec Système B. de 16h à 18h : Projection du film documentaire du projet Street Art Parcours aux Bourderies réalisé par Carryl Bertet. Proposé par l’association Trait pour Trait.

Centre socioculturel des Bourderies Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 46 41 46 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/bourderies bourderies@accoord.fr