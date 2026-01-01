Vernissage du peintre Jean Sareo Micro-Folie Le Pouliguen

Vernissage du peintre Jean Sareo

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Plongez-vous dans l’univers coloré du peintre Jean Sareo. .

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org

