Vernissage du projet artistique Centre Social Ker Yann Rennes

Vernissage du projet artistique Centre Social Ker Yann Rennes

Vernissage du projet artistique Centre Social Ker Yann Rennes jeudi 15 janvier 2026.

Vernissage du projet artistique Centre Social Ker Yann Rennes Jeudi 15 janvier, 17h00 Ille-et-Vilaine

Cartographie sensible du quartier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-15T17:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-15T18:00:00.000+01:00

1
 agence.sensible@gmail.com

Centre Social Ker Yann 42 cours J.F. Kennedy 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire