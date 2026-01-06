Vernissage du projet artistique Centre Social Ker Yann Rennes Jeudi 15 janvier, 17h00 Ille-et-Vilaine

Cartographie sensible du quartier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-15T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-15T18:00:00.000+01:00

agence.sensible@gmail.com

Centre Social Ker Yann 42 cours J.F. Kennedy 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



