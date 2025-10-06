Vernissage – D’une vie à l’autre Maison de Quartier La Touche Rennes

Vernissage de l’exposition « D’une Vie à l’Autre »

**Exposition du 6 octobre au 3 novembre**

**Vernissage le jeudi 9 octobre, de 16h30 à 18h**

Histoires de jeunes actifs libérés

D’une vie à l’autre :

Un podcast, une expo photo, un cycle de conférences… qui donnent la parole à des personnes récemment retraitées et questionne le passage de la vie active à la retraite.

Début : 2025-10-06T13:00:00.000+02:00

Fin : 2025-11-04T12:00:00.000+01:00

https://www.mqlt.fr contact@mqlt.fr 0299544512

Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35706 Ille-et-Vilaine

contact@mqlt.fr 0299544512